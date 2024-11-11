Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesi kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Orman İşletme Şefliğince hazırlanan fidanlar Esemen Köyü kırsalına dikildi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen Köyünde fidanlar toprakla buluşurken, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ağaç dikim etkinliğine katıldı.

İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile, 6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Pazaryeri Kaymakamlığı olarak bizlerde "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla saat 11.11'de ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak İlçemizde de fidan dikimi gerçekleştik” dedi.

Etkinliğe Kaymakam Kahraman’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Pazaryeri Orman İşletme Şefliği personeli ve vatandaşlar katıldı.