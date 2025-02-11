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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, konuk kaymakamlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bilecik’in İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve Yenipazar Kaymakamı Serkan Kaya, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a iade-i ziyarette bulundu. PAZARYERİ GÜNDEM / BİLECİK (İGFA) - Kaymakam Kahraman, meslektaşlarını makamında ağırlayarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede bölgesel iş birliği, kamu hizmetlerinin etkinliği ve ilçeler arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

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