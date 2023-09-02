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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eylül ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olması dileklerinde bulunup meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşti.Sedar CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu, Ek Bütçe Yapılması, Şartlı Bağış Kabulü olarak 4 gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kuru incir hedefi 90 bin ton

Kuru incir hedefi 90 bin ton

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