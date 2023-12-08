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"2023 yılında çalışma arkadaşlarımla ilçemize birçok hizmet kazandırdık" diyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “2023 yılının son meclis toplantısını meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Alınan kararların Pazaryeri ilçemize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Aralık ayı toplantısında Plan Bütçe Komisyon Raporları ve İmar Komisyon Raporları da değerlendirildi.

Pazaryeri’nde yılın son meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi 2023 Yılının son meclis toplantısını Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.

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