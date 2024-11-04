Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilk defa düzenlenen askeri simülasyon oyunu “Airsoft” sayesinde çevre şehirlerden herkes Pazaryeri ilçesine akın etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Köyü'nde oluşturulan parkurda 400’e yakın Airsoft tutkunu 3 gün boyunca kamp yaptı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçenin geçen ay ATV tutkunlarını ağırladığını anımsatarak, bu kez Airsoft tutkunlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Kahraman, doğasıyla dört mevsim güzelliği ile adından oldukça söz ettiren Pazaryeri'nde bu tür etkinliklerinin yapılmasının ilçe tanıtımında büyük rol üstlendiğini belirterek, Günyurdu Köyü'ndeki etkinlikte çevre illerden gelen birçok misafiri ağırladıklarını kaydetti.

Eskişehir Tactical Airsoft Takımının organize ettiği etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş’ da katıldı.