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2024 yerel seçimleri için Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusu için ilk başvuru AK Parti’den geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Partili Pazaryeri Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Karakaş, Teşkilatın İlçe Başkanı Mayir Küçük’e Belediye Başkanlığı aday adayı başvuru evraklarını teslim etti.

Aday adayı olmayı parti yöneticileri daha önce istişare ederek karar verdiğini söyleyen Erkan Karakaş, “Bu gün itibariyle Aday Adaylığımı resmiyete döktüm, evraklarımızı teslim ettik. Desteklerinizi bekliyorum. Allah’ın izniyle sonuca ulaşırız. Hep birlikte Pazaryeri ilçemiz için birçok başarılara imza atacağımızı temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük, Erkan Karakaş’ın Pazaryeri Belediye Başkanlığı Aday Adayı başvuru evraklarını teslim alırken, yapılan başvurunun Pazaryeri ilçesinde ve AK Parti’ye hayırlı olması dileklerini iletti.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen 1980 doğumlu Erkan Karakaş, 2016 yılından beri Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetiminde bulunan Karakaş, ayrıca 2018 yılından bu yana Pazaryeri Tarımsal Kooperatifi ve Pazaryeri Tarımsal Sulama Kooperatif Başkanlığını sürdürüyor.