AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı tam kadro Ramazan'da her akşam vatandaşlarla kırsalda buluşuyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük ve ilçe yönetimi il genel meclis üyesi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte köy ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

14 Mayıs genel seçimleri öncesi Milletvekili adaylarının kesinleşmesine sayılı günler kala Pazaryeri ilçe teşkilatı vatandaşlar ile bir araya gelip onların sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

İlçeye bağlı Kınık köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı köyün başlıca geçim kaynağı olan çömlekçilik üzerine çömlek ustalarının ve köy muhtarı İsmail Oruç’tan köyleri ile ilgili isteklerini dinledi.

Köyde gerçekleşen ziyarette AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Büşra Kanat’ta köy kadınlarıyla bir araya gelirken Büşra Kanat’ta kadınların taleplerini dinledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in de eşlik ettiği köy ziyaretinde Başkan Tekin, “Belediye Meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımız ile birlikte Teravih namazını Kınık köyünde kıldıktan sonra Kınık köyündeki hemşehrilerimiz ile sohbet ettik. Onların taleplerini dinledik. Misafirperverliği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.