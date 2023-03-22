Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşları anısına fidan dikim etkinliğine yapıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda düzenlediği programda "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" için fidanlar toprakla buluşturuldu.

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Pazaryeri ilçesinde düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anma amaçlı bir hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Durup dikilmek ile gelip dikmek arasında ormanlar kadar fark var! 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı ilçemize hayırlı olsun. Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum, depremzede vatandaşlarımıza da sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bu etkinliği düzenleyen Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya başta olmak üzere Pazaryeri Kaymakamımız Ferhat Altay’a teşekkür ederim” dedi.

Programa, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Pazaryeri Kaymakam Vekili, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızıkaya’nın eşi Nurten Kızılkaya, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, akademik personel, Pazaryeri Belediye Meclisi üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.