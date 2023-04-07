Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında belediye mezbahanesinde kurban kesim fiyatları belirlendi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında toplandı.

Toplantıyı; AK Parti İlçe Başkanı Mayir Küçük, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Büşra Kanat, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli’de takip etti.

Toplantıda 2022 yılı Denetim Raporunu ile ilgili bilgi verilmesi, 2022 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, İmar Komisyonu Üyelerinin seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi ve Belediye Mezbahanesinde Büyükbaş ve Küçükbaş kesim ücretleri görüşüldü.

Yapılan seçimler sonucu İmar Komisyonu Üyeliğine; Bayram Benli, Mehmet Uzun, Selami Özdil. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mehmet Duvan, Gökhan Değirmen, Erkan Karakaş ve Belediye Encümen Üyeliğine; Bayram Benli ve Erkan Karakaş oy birliği ile seçildi.

Belediye Mezbahanesi Büyükbaş kesim ücreti; 750 lira + KDV, Küçükbaş kesim ücreti; 125 lira + KDV olarak belirlendi.