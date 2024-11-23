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İl Özel İdare ve Belediye Ekipleri ilçede kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için teyakkuzda beklerken, yetkililer kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha etkili göstereceği ifade etti.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardı ardına yaptığı uyarılardan sonra Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerinde kar yağışı başladı.

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