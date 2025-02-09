Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen Kızak Festivali, soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sarıdayı köyü Aksu mevkiinde oluşturulan 500 metrelik pistte kızağa binen katılımcılar, unutulmaz bir gün yaşadı. Müzik eşliğinde dans eden, kızağın keyfini çıkaran vatandaşlar, festivalin tadını doyasıya çıkardı. Çocukların neşesi festivale ayrı bir renk katarken, etkinlik boyunca misafirlere sucuk ekmek, közde patates ve sıcak çay ikram edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de festivale katılarak kızağa binenler arasına girdi. Başkan Tekin, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, geleneksel hale gelen festivalin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Soğuk havaya rağmen sıcacık anlara sahne olan Sarıdayı Köyü Kızak Festivali, doğa ve eğlenceyi bir araya getirerek bölgenin kış turizmi potansiyelini gözler önüne serdi.