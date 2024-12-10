Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, "Bilecik Meyve Üretimi ile Daha Bir Güzel" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çiftçilere 310 meyve fidanı dağıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere 310 fidan dağıtıldı.

Ceviz, badem, Trabzon hurması, incir ve hünnap fidanlarından oluşan destek, meyveciliği geliştirme projelerinin bir devamı olarak hayata geçirildi.

Fidan dağıtım etkinliğine katılan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, bu projenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kaymakam Kahraman, “Bu proje, çiftçilerimizin meyvecilik alanındaki üretimlerini artırarak, bölgenin tarımsal potansiyelini daha etkin kullanmalarını sağlayacak” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ise projenin sürdürülebilir tarımı teşvik ettiğini vurguladı.

Müdür Sert, “Yüzde 50 hibe desteği ile sağlanan meyve fidanları, çiftçilerimizin üretim kapasitesini artırırken bilgi ve deneyimlerini de geliştirecek. Uzun vadede bu girişim, Pazaryeri’nin ekonomik kalkınmasına ve tarımsal üretim çeşitliliğine büyük katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem üreticiler hem de bölge halkı için tarımsal kalkınma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje sayesinde Pazaryeri’nin meyvecilik alanında öncü ilçelerden biri haline gelmesi hedefleniyor.