Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı seçim çalışmalarına hızlı başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te Cumhur ittifakının milletvekili aday adayları birer birer adaylığını açıklamaya başlarken MHP Pazaryeri İlçe Teşkilatı, Mayıs ayında gerçekleşecek olan genel seçimler ile ilgili çalışmalara hız verdi.

Pazaryeri'nde 5 Belediye Meclis Üyesi ve 1 İl Genel Meclis üyesi bulunan MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli, “Aday belli karar net” ifadesinde bulunarak, MHP Pazaryeri ilçe teşkilatı olarak Bahçeli’nin her zaman her şartta emrinde olduklarını kaydetti.

MHP Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak seçim sürecine ilişkin parti çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Başkan Filizli, "Çalışma arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimler ülkemize ve partimize hayırlı olsun” dedi.