Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkısıyla 5 Mart'a kadar il ve ilçeleri ziyaret edecek Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Bilecik Valiliği himayelerinde, dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’te 5 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak olan mobil tır ile ilgili bilgi verdi.

Pazaryeri ilçesinde başlayan Çanakkale gezici müzemiz Söğüt, Bilecik ve Osmaneli’nde olmak üzere toplam 4 ve merkez ve ilçemizde gezi programı icra edeceğini kaydeden Müdür Bircan, "Çocuklarımızın bu anlamda Çanakkale ruhunu Çanakkale tırımızı gezerek ve görerek yaşamaları bizleri çok mutlu etti. Bu organizasyonu inşallah süreci devam ettirerek tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Bilecik Valimize, Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Alan Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pazaryeri ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı ilçedeki vatandaşlar öğrenciler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.