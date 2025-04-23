Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Yetkililer, orman kaynaklarının korunması ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

41 Genç’in başarılı öğrencileri Başkan Büyükgöz’e konuk oldu

41 Genç’in başarılı öğrencileri Başkan Büyükgöz’e konuk oldu

Yapılan sıkı denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Orman emvali yüklü kamyonları tek tek durduran ekipler, taşıma belgelerini detaylı şekilde inceledi. Araçların sevk pusulası ve nakliye belgeleri kontrol edilerek kaçak odun taşınıp taşınmadığı araştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman içi yollar ve ana arterlerde oluşturulan mobil kontrol noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.