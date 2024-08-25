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Yetkililer, tüm vatandaşlardan yangınlara karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını yineledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki yangına 3 Helikopter, 30 Araç, 123 personel ile müdahale edildi.

Yangına Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Orman ekiplerimizce anında müdahale edilerek, kısa sürede kontrol altına aldı.

Pazaryeri'nin Demirköy sınırlarında meydana gelen ve 30 araç, 123 personel ve 3 helikopterle kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy sınırları içerisinde orman yangını meydana geldi.

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