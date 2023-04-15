Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programında 4 bin 500 kişi çarşı meydanında kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla ilçede ramazan ayında 1 gün yapılan toplu iftar programı ilçe halkını çarşı meydanında buluşturdu.

Arapdede köyü imam Hatip’i Cengizhan Yılmaz düzenlenen iftar programında söylediği ilahiler geceye anlam katarken semazenler yaptığı gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Düzenlenen programda Şehitler Haftası dolayısıyla “rabbim bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim bu vatanın bölünmez bütünlüğünü devam ettirsin. İnşallah biz var oldukça sağ oldukça böyle birlik ve beraberlik pazaryeri ilçesinde devam etsin” diyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konuşmasında “Bizi burada bir araya getiren öncelikle Pazaryeri’li hemşehrilerime, çok kıymetli misafirlerime, ve bu sofraların Halil İbrahim sofralarının kurulmasında emeği geçen, destek olan çok kıymetli esnaflarımız var. Derneklerimiz var. Kimimiz çorba kaynattık, kadınlarımız çocuklarımız evlerinden turşularını getirdi. Kimimiz pilavımızı yaptık. Kimimiz yemeğimizi yaptık. Ama gecenin yıldızı tabi ki de Haluk Filizli başkanımızada çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediye personelimizden, ses ekibimizden ve ilahi ekibimizden de Allah Razı olsun diyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bizden ayırmasın diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.