Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatmış olduğu “Ulu Çınarlar” projesi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde “Ulu Çınarlar” projesi kapsamında ziyaretleri sürdüren İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, din görevlileri ile birlikte Bozcaarmut Köyü'nde ikamet eden emekli öğretmen Ali Özer’i ziyaret ederek, bilgi ve tecrübelerinden istifade etti.

Müftü Dr. Şerif Gedik, emekli öğretmen Ali Özer’e misafirperverliği ve yapmış oldu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.