Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde elektrik telleri yer altına alınması tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına başlanıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - TEDAŞ ve OEDAŞ tarafından Pazaryeri ilçesine 40 milyon lirayı bulan yatırımla ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bulunan elektrik telleri yer altına alınırken, yapılan çalışmayla elektrik aydınlatma direkleri de yenilendi.

TEDAŞ ve OEDAŞ tarafından tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına başlayan Pazaryeri Belediyesi çalışmaların Ramazan Bayramı öncesi bitirilmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri ilçemizde cadde ve sokaklarımızda yaşanan elektrik arızalarını en aza indirmek amacıyla OEDAŞ ve TEDAŞ iş birliğiyle yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Tamamlanan cadde ve sokaklarımızda elektrik tellerinin oluşturduğu kablo kirliliği son buldu. Ekiplerimiz cadde ve sokaklarda deforme olan kaldırım taşlarını yenilemeye başladı. Yapılan çalışmaları ramazan bayramı öncesi bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.