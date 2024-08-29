Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki aşırı yağış, dolu ve şiddetli rüzgar zarara yol açtı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan aşırı yağış, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarımsal alanlar zarar gördü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer ve teknik ekiplerce zarara uğrayan tarım arazilerinde özellikle şerbetçi otu, fasulye ve ayçiçeği gibi ürünlerde inceleme yaptı.

Ekipler, bölgede hasar tespitlerini sürdürüyor.