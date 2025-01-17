Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde öğle saatlerinde meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu. Korkutan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında Mehmet Dinçer’e ait 2 katlı ahşap ev, alevlerin sardığı bir yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Alınan bilgiye göre olay, bugün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Orman ekipleri yangına anında müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerin çalışmalarını yerinde koordine etti.

Kaymakam Kahraman, yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletirken, Jandarma çıkan yangın ile ilgili tahkikat başlattı.