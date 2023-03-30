Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahla yaralama olayı, yasa dışı silah ticaretini ortaya çıkardı. Bilecik ve Pazaryeri Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin JASAT ile birlikte yaptığı ortak çalışmada 6 kişi gözaltına alındı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi kırsalında R.D. adlı şahsın ateşli silah ile yaralanması olayı ile ilgili olarak olayın failinin araştırılması için Jandarmanın Dedektifleri JASAT Ekipleri ve Pazaryeri İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalarda, R.D. adlı şahsın kendi kendini tabanca ile vurduğu ve tabancayı Pazaryeri'ne gelirken yol kenarına attığı tespit edildi.

Kapsamlı araştırmalarda A.A., F.E., K.D., A.K. ve A.S.K. adlı şahısların yaralı olan R.D. adlı şahsın evine farklı zamanlarda gelip gittikleri tespit edilirken, şahısların silah ticareti yaptığından şüphelenilerek Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve Cumhuriyet Savcısının talimatı alınarak mağdur şahıs ile birlikte (6) şahsın evinde arama yapıldığı kaydedildi.

Yapılan aramalarda şahısların evlerinde 1 Adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 393 adet tabanca fişeği, 12 adet Av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca mermisi boş kovanı, çok sayıda tabanca parçaları, 1 Adet uyuşturucu içiminde kullanılan apart ve 2 gr esrar maddesinin yanı sıra 1 Adet içime hazır şekilde 4 gr içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmış ve şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

