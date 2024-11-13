Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ana caddelerde bulunan yaya geçitleri görünürlüğünü artırmak ve trafikte yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belediye ekiplerince boyandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin ana caddelerinde eskimiş yaya geçitleri vatandaşların can güvenliği için boyanarak dikkat çekici hale getirildi.

Yapılan çalışmaların ilçedeki tüm yaya geçitlerine uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinde yaya trafiğini güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İlçe merkezinde yaya geçitlerini boyayarak, halkın ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayacağız ifadesinde bulunan Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemizde öncelikli amacımız, her zaman insan hayatıdır. Çocuklarımızın ve tüm yayaların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlanmasını sağlayacağız” dedi.