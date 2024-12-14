Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan tam 8 milyon TL değerinde hibe alarak ilçenin gelişimi için önemli bir adım attı.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye kazandırılan bu büyük kaynağı müjdeledi. Başkan Tekin’in açıklamasına göre, bu hibenin 4 milyon TL’si şartlı bağış olarak aktarıldı. Bunun yanı sıra, bir adet kepçe de belediye envanterine dahil edilerek ilçenin altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları daha da güçlendirilecek.

Başkan Tekin, alınan hibeyle hem çevre projelerinin hızlanacağını hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artacağını vurguladı. Özellikle ilçenin çevre düzenlemeleri, altyapı iyileştirmeleri ve kamu hizmetlerinde bu destekle önemli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. “Bu destek, Pazaryeri’mizin geleceği için çok değerli bir katkı. Çevre ve şehircilik alanında yapacağımız projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Pazaryeri ilçemize desteklerini esirgemeyen, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a AK Parti Milletvekilimiz Halil Eldemir’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim.” diye konuşan Başkan Tekin, hibeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pazaryeri halkı da bu müjdeyi sevinçle karşıladı. İlçenin ihtiyaç duyduğu projelere kaynak yaratılması, yerel kalkınma adına umutları artırdı. Pazaryeri Belediyesi’nin bu hibeyi en verimli şekilde kullanarak ilçenin çehresini değiştirmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği, Bilecik’in en gözde ilçelerinden biri haline gelmeyi hedefleyen Pazaryeri için önemli bir kilometre taşı oldu.