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Serkan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, aksı çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kaza, Bilecik-Pazaryeri karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 DY 146 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T., seyir halindeyken aracın aksın yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafında bulunan bir bahçeye takla atarak devrildi.

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