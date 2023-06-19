Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Üniversite Stadı'nda coşkulu programla gerçekleştirildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleşen törene Bilecik Valisi Sayın Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile üniversitenin akademik ve idari personeller katıldı.

Ailelerin de yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, öğrencilerin alandaki yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

Tören; mezun öğrenciler adına üniversite birincisinin konuşması, halk oyunları gösterisi, fakülteler ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere belge ve plaket takdimi, mezun kütüğüne isim çakılması ile devam etti.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan lisans birincisi Ceren Orak, “Üniversiteden böyle bir dereceyle mezun olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Ama en önemlisi bu dört yıllık süre zarfında kazandığım deneyim, tecrübe ve edindiğim bilgileri benden sonraki nesillere aktarabilmek, onlara aynı hocalarımın bana olduğu gibi ışık olabilmek.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı konuşmada, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan ve törenin bir parçası olarak mezunlarına hitap etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışıyla öne çıkan ve birçok alanda akademik başarılara imza atan bir üniversiteden mezun olduklarının altını çizen Prof. Dr. Beydemir, “Bilimsel araştırmalara ve yenilikçi projelere büyük önem veren; öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim imkanları sunmanın yanı sıra, kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve girişimcilik faaliyetleri gibi alanlarda da öğrencilerinin gelişimini destekleyen bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Üniversitemiz, bilim ve teknoloji alanında bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve teknoloji transfer ofisi gibi birimlerimizle bilimsel çalışmalara katkı sağlıyoruz. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla, nitelikli mezunlar yetiştirme misyonunu benimsiyoruz" dedi.