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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Belediye Başkanı olan ve kısa bir süre önce MHP'den yeni dönem için de başkan adaylığı açıklanan İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle affını isteyerek, adaylıktan çekildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri için MHP'den Söğüt Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İsmet Sever, adaylıktan affını istedi.

Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Sever, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikteki fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "31 Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adaylığından, sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağlılığımın ve sadakatimin tavizsiz şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı olarak seçilen ve 5 yıl boyunca Cumhur ittifakı olan hem kendi partisi MHP hem de Ak Parti kadroları ile geçimsiz tavrı tepki çekiyordu.