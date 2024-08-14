Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çerkeşli Köyü'nde 22 adet bulunan konteyner alanında incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mevsimlik tarım işçilerinin daha iyi şartlarda yaşamaları için 120 adet konteynerın Bilecik’e getirildiğini açıkladı.

Vali Aygöl yaptığı açıklamada, hedeflerinin çadırda kalan tarım işçisi bırakmamak olduğunu belirterek, "Şehrimizin kalkınması adına büyük önem taşıyan tarım sektöründe mevsimlik olarak çalışan işçilerin daha yaşanabilir bir alanda hayatlarını idame ettirmeleri için çalışmalarımız devam edecektir, şehrimize 120 adet konteyner getirdik vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.