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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dodurga Beldesinde bir dizi ziyarette bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ziyaretlerine Dodurga İlk ve Ortaokulu ile başladı. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Aygöl, okulda incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl’ün bir sonraki durağı Dodurga Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Selim Tuna’dan yürütülen faaliyet hakkında brifing alan Aygöl, ardından Dodurga Kültür Merkezine geçti. Kültür merkezindeki dikiş atölyesi, spor salonu çok amaçlı etkinlik salonunu inceleyen Vali Aygöl, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Şefik Aygöl’ün Dodurga programında ayrıca halk buluşması da gerçekleştirdi. Dodurgaspor lokalinde gerçekleşen buluşmada vatandaşların talep ve düşüncelerini dinleyen Aygöl, “Artık yönetim prensibimiz değişti. Eskiden vatandaşlarımız Valiliklere gelerek ihtiyaçlarını bildiriyordu. Şimdi ise Valilerimiz, Kaymakamlarımız vatandaşlarımızın ayağına giderek ihtiyaçlarını soruyor, hizmet götürüyor.” dedi.

Vali Aygöl Dodurga temaslarına son olarak Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti. Burada Karakol Komutanı Mustafa Yıldırımdan asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Aygöl ardından Dodurga beldesinden ayrıldı.