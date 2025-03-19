Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi, İl protokolü ile birlikte kahraman şehitlerimizin kıymetli emanetleri, fedakâr gazilerimiz ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Öğretmenevi’nde düzenlenen programda, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri yaşandı. Vali Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onların hatıralarını dinledi, taleplerini not aldı.

Programda konuşan Vali Şefik Aygöl, şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan için yaptıkları fedakârlıkların asla unutulmayacağını vurgulayarak, “Onlar, Türk milletinin aileleri, evlatları olmuşlardır. Bizler de onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız,” dedi.

İftar programında manevi atmosfer hâkim olurken, şehitlerimiz için dualar edildi. Gaziler ve aileleri, düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin ve milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ettiler.

Bilecik’te vatan sevgisi ve dayanışmanın güzel bir örneği sergilendiği bu anlamlı program, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek sona erdi.