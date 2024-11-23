24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeniköy’de bulunan Elif Alpdemir İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmen Mehmet Fatih Deniz ile bir araya geldiBİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğretmenlerin sadece birer eğitici değil, aynı zamanda birer rol model olduğunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir öğretmenin öğrencilerine gösterdiği azim, sabır ve insan sevgisi, onların hayatlarına yön veren en büyük rehberdir. Bugün, bu değerli günü sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Bu anlamlı günde sınıf öğretmeni Mehmet Fatih Deniz için de özel bir sürpriz hazırlandı. Öğrencileri ve Vali Aygöl tarafından kendisine teşekkür edilerek, emekleri ve özverisi takdirle karşılandı.

Ziyaret sırasında, öğretmenlerin topluma kattığı değerin altı çizilirken, onların sabrı, azmi ve sevgisinin bir öğrenci üzerinde hayat boyu etkili olduğuna vurgu yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geleceğe umutla baktığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.