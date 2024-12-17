Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de vatandaşlarla buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin kırsal yerleşim yerlerinden olan Demirköy'ü ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarım ve hayvancılığı destekleyen projeler ile köy ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı.

Köylünün ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Aygöl, yol bakım çalışmaları ve altyapı iyileştirme konularını da ele aldı.

Gençlere yönelik sosyal alanlar ve eğitim projeleri üzerine istişarelerde bulunan Vali Aygöl, birlik ve beraberlik içinde çözüm odaklı çalışmalar ve yenilikçi projelerle Demirköy için yeni adımlar atılmaya devam edileceğinin sözünü verdi.