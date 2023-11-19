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Sıcak asfalt serme işlemine destek veren katılımcı protokol, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin gayretleriyle kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan asfalt serimi neticesinde köye 3 bin metre asfalt yol kazandıracaklarını söyledi.

Bilecik'in Karaağaç Köyü'nde yol yapım çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla köyün 3 bin metre asfalt yola kavuşacağı kaydedildi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi'nce Merkez/Karaağaç Köyü'nde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını Vali Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile inceledi.

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