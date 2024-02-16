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Bilecik Valisi Şefik Aygöl su baskınının yaşandığı Kurtköy'de incelemelerde bulundu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik’te etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Merkez İlçeye bağlı Kurtköy'de meydana gelen su baskınına ilişkin incelemelerde bulundu.

AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Aygöl, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade ederek köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Aygöl ayrıca önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızdan muvafakatname alınarak DSİ ekiplerince dere ıslah çalışmasının yapılacağını belirtti.

Öte yandan yetkililer Kurtköy’de yoğun yağışlar nedeniyle bir kısmı su altında kalan köy yolunun DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin gün boyu aralıksız olarak süren çalışmaları sonucu akşam saatlerinde trafiğe açılmış olduğunu ve yolda iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirttiler.