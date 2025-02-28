Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Zabıta Amirliği ekipleri halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlarda kapsamlı gramaj denetimi gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Denetimler sırasında ekmek ve unlu mamullerin standartlara uygun olup olmadığı titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların haklarını korumak adına düzenli olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, esnafa hijyen ve kalite konularında da hatırlatmalarda bulundu. Yetkililer, halkın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda belediyeye bildirimde bulunabileceğini ifade etti.

Pazaryeri Belediyesinden “Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz devam edecektir!” denildi.