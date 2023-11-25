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Bilecik'e bağlı AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki emekli öğretmenleri ziyaret etti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Başkan Zekiye Tekin ve Başkan Büşra Kanat emekli olup Pazaryeri ilçesinde yaşamlarını sürdüren öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilkokul öğretmeni Mahiye Uluçakar’ı da unutmayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlkokul öğretmenim Mahiye Uluçakar ve Emekli öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” açıklamasını yaptı.