Sabancı Vakfı’nın Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptığı çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programında 2024 Yılı Fark Yaratanlar ödülüne layık görülen Bilecikli öğretmen Hale Uçuş şehrin gurur kaynağı old.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sabancı Vakfı tarafından 2024 Yılı Fark Yaratanlar ödülüne layık görülen Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Hale Uçuş’u makamında kabul etti.



Vali Aygöl, Marmara Üniversitesi matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra tercihini memleketi Bilecik’e yapan Hale öğretmenin atandığı ilk sınıfta görme engelli öğrencisi dikkatini çektiğini belirterek, yüzlerce görme engelli öğrenciye matematiği sevdirerek umut olduğunu söyledi. Birçok engelli vatandaşımızın faydalanacağı Engelsiz Matematik Eğitim Platformu’nu kurmasına öncü olan Hale öğretmenin bu sayede görme engelli öğrenciler,öğretmenler ve ailelerin hayatlarına dokunmaya devam ettiğini belirterek, başarısından ve duyarlılığından ötürü kutladı.

Çalışmalarıyla bugüne kadar 250’den fazla görme engelliye ve 30’dan fazla öğretmene ulaşan Hale Uçuş, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu aracılığıyla oluşturduğu erişebilir materyaller ve içerikler sayesinde görme engelli öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin hayatında fark yaratmaya devam ediyor.