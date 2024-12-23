Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki ortaokul öğrencileri Bursa’daki LGS ile öğrenci alan liseleri ve Cumalıkızık köyünü ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “BİL-EN” kapsamında ilçede değerlendirme sınavlarında dereceye girmiş 14 öğrenciyi Bursa gezisi ile ödüllendirirken, öğrenciler LGS sınavı ile öğrenci alan Liseleri rehber öğretmenler eşliğinde yakından tanıma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ““BİL-EN kapsamında mutlu öğrenci hedefiyle "Eğitim Yolculuğu Etkinliği" ile Pazaryeri ilçesindeki ortaokullarında yapılan kazanım değerlendirme sınavlarında ilk 14'e giren öğrencilere çevre illerde bulunan LGS ile öğrenci alan sosyal bilimler ve fen liselerine gezi düzenleyerek, öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak, farklı yerlerdeki okulların eğitim yaklaşımını ve olanaklarını göstermek, okulların başarıları, yaptıkları çalışmalar, okulların fiziki ve sosyal özellikleri hakkında detaylı bilgi almaları amaçlanmaktadır. Etkinliğimize desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Sayın Ahmed Tayyib Kahraman’a, Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’ e, Bursa Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi, Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ve Bursa Tofaş Fen Lisesi idareci ve öğretmenlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. ” dedi.

Öğrenciler lise gezisi sonrası tarihi Cumalıkızık köyünü de gezdi.