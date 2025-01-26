Bilecik Pazaryerispor Kick Boks Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Bilecik'e madalya ile döndü.BİLECİK (İGFA) - Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 4.000 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bilecik’i Pazaryerispor Kulübü sporcuları Mert Demir, Berke Sandal, Efecan Güçlü ve Fatmagül Yağcı ilçeyi temsil etti.

Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen sporculardan Mert Demir, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve ilçenin gururu oldu.

Pazaryeri Spor Kulübü antrenörü ve Kick Boks Bilecik İl Temsilcisi Fehmi Piliç sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirterek, sporcuları tebrik etti ve gelecek turnuvalar için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

“ÖNDE GİTTİĞİMİZ MAÇI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK”

Antrenör, Fehmi Piliç "Öğrencilerimizin hepsi elinden gelen en iyi mücadeleyi verdi Mert yarı final maçında omzundan sakatlandı ve önde gittiğimiz maçı bırakmak zorunda kaldık inşallah önümüzdeki maçta Türkiye Şampiyonu olup geleceğiz. Sporcularımızı Destekleyen sayın Kaymakamımız Ahmet Tayyib Kahraman’a, bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Sayın Yasin Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı Tebrik ederim" dedi.