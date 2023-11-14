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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Ümitler, Gençler ve Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Ankara Taha Akgün Spor Salonunda düzenlendi. Turnuvada çeşitli kategorilerde mücadele eden Bilecikli sporcular 2 bronz ve 1 gümüş madalya elde etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Genç erkekler kategorisinde 73 kg.da mindere çıkan Ahmet Özkan ve genç kızlar kategorisinde 52 kilogramda mücadele eden Sudenur Yılmaz bronz madalya elde ederek kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvada bir madalyada büyükler kategorisinden geldi. Büyükler 72 kilogramda mindere çıkan Bilecikli sporcu Serkan Değirmenci gümüş madalya elde ederek Türkiye İkincisi oldu.

Konu ile ilgili tebrik mesajı yayımlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarının en büyük anahtarının sistemli çalışmak olduğunu vurguladı.

İl Müdürü Özdemir “ Bilecikte 7’den 70’e halkımızın sporla buluşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda sporcu taramalarını ilkokula kadar indirerek hem spor branşlarının bilinirliğini arttırıyor hem de bir çok branşta alt yapı organizasyonlarımızı sürdürülebilir bir sistem içerisine inşa ediyoruz. Bu kapsamda gelişmekte olan spor dallarından olan kuraş branşında ulusal anlamda başarının gelmesini daha büyük başarıların habercisi olarak görüyor, antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.