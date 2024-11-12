Bilecik’te 11 Kasım Bilecikliler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “11.11 Bilecikliler Buluşması” programıyla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Bilecik Valisi Şefik Aygöl, vatandaşlarla bir araya gelerek günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.BİLECİK (İGFA) - Vali Aygöl konuşmasında, “Bilecik, tarihimizin köklerini ve kültürümüzün değerlerini yaşatan bir şehir. Bugün burada, bu toprakların bize verdiği güçle bir aradayız. Ecdadımızın miras bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarmak için durmadan çalışacağız. Bilecik; dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Bu topraklarda atılan her adım, vatan sevgisini daha da güçlendiren bir adımdır,” dedi.

Vali Aygöl, konuşmasında Bilecik’in değerlerine vurgu yaparak, “Bilecik tarımı, sanayisi, doğası, kültürü ve maneviyatıyla bir değerdir. Bu güzellikler içinde ihtiyacımız olan tek şey, birliktir. Valisiyle, belediyesiyle, siyasetiyle, bürokrasisiyle, vatandaşıyla hepimizin ortak bir değere ihtiyacı var. Bu değer için bir seçim yapmaya gerek yok; tek ortak değerimiz, tek gayemiz Bilecik’tir. Birlik ve beraberlik içinde güçlü bir yarın inşa edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Bilecikliler Günü kutlu olsun,” ifadelerini kullandı.