Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e teşrifleri ve tarihe “Bilecik Mülakatı” olarak geçen tarihi görüşmenin 104. yıl dönümü, Bilecik’te düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı.BİLECİK (İGFA) - Vali Şefik Aygöl’ün katılımıyla gerçekleştirilen anma programı, Milli Mücadele tarihimizin bu kritik dönüm noktasını bir kez daha hatırlatarak geleceğe taşıdı. Programda, Bilecik’in Kurtuluş Savaşı’ndaki stratejik rolü ve Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan bu mirasın korunmasının önemine vurgu yapıldı.

TİYATRAL GÖSTERİLER, YÖRESEL PERFORMANSLAR VE RESİM SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik kapsamında düzenlenen tiyatro gösterileri ve yöresel halk oyunları, tarihi bir yolculuğa çıkararak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e gelişi ile ilgili resimler sergilendi. Bilecik Mülakatı’ndan esinlenerek hazırlanan tiyatro performansı, dönemin zorluklarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik vizyonunu sahneye taşıdı. Ayrıca, yöresel halk oyunları ve müzik dinletileri izleyenlerden tam not aldı.

“SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Vali Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada, “Bilecik Mülakatı, Milli Mücadele tarihimizin mihenk taşlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur,” ifadelerini kullandı.

Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen etkinlik, Bilecik halkının milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.