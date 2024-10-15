Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Edilinen bilgiye göre kaza İstanbul, Antalya D650 Karayolunun Pazaryeri Kavşağı Karaköy köyü yakınlarında meydana gelirken, S.K. İdaresindeki otomobil, İ.F. E.yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Olayda araç sürücüsü S. K. ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerine olay yerinde yapılırken yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili adli işlem başlatırken yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: igf