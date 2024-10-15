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Jandarma ekipleri kaza ile ilgili adli işlem başlatırken yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayda araç sürücüsü S. K. ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Edilinen bilgiye göre kaza İstanbul, Antalya D650 Karayolunun Pazaryeri Kavşağı Karaköy köyü yakınlarında meydana gelirken, S.K. İdaresindeki otomobil, İ.F. E.yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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