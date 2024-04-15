Bilecik'te havanın kararmasıyla dağlık alanda mahsur kalan 5 çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Merkez Beşiktaş mahallesi üstünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda dağlık alanda yürüyüş yapmaya çıkan 5 çocuk havanın kararmasıyla yönlerini bulamayınca kayboldu.

Yapılan ihbar üzerine polis ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan çocukları kurtarmak için operasyon başlattı. Mahsur kalan 5 çocuk olay yerine ulaşan arama kurtarma ekibi tarafından güvenlii bölgeye ulaştırdı.