Bilecik’te 28 Aralık'ta gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Serkan Yıldırım, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Mazbata töreninde yaptığı konuşmada, büyük heyecan, coşku ve kardeşlik ruhuyla tamamladıkları AK Parti kongresinin ardından, yeniden güven tazeleyerek mazbatayı teslim aldıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Mazbatamızı teslim alırken, sadece AK Parti’nin değil, Türkiye’nin de geleceğini şekillendirme sorumluluğunu omuzlarımıza almış olduk. Bu yolda, partimizin kurucularından, liderimiz Sn. recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız ilhamla ve milletimizin bizlere verdiği güçle daha büyük bir azimle çalışacağımıza söz veriyorum” dedi.