Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde at çiftliğinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.Sedat CEYLAN/ Pazayeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyü kırsalında Serhat Akbaş’a ait at çiftliğinde tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çiftlikte bulunan saman balyalarının tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çiftlik evi ve atların bulunduğu ahırlara da sıçradı.

Çiftlikte bulunan atlar çalışanlar tarafından ahırlardan çıkartılırken, yangında bir çiftlik çalışanı da dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına Pazaryeri Belediyesi ve Bozüyük Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi, Pazaryeri Orman Bölge ve Bozüyük Orman Bölge ekipleri müdahale etti.

Çıkan yangında bir kamyonet, 5 bin saman balyası, çiftlik evi ve ahırlar kullanılmaz hale geldi. Yangın haberi alan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de olay yerine gelerek çiftlik sahibi Serhat Akbaş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.