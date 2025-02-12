Bilecik’in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi Şantiyesi törenle açıldı. Yerinde yönetimin en güçlü örneklerinden biri olarak hayata geçirilen şantiye, bölgenin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılayacak.BİLECİK (İGFA) - Yeni açılan şantiye, yol yapım ve bakım çalışmalarından karla mücadeleye kadar birçok alanda hizmet verecek. Bölgenin acil ihtiyaçlarına anında müdahale edebilmek adına çok sayıda iş makinesi ve ekipman hazır bekletilecek.

PROJE, BÖLGENİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Açılış törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. Projenin bölge halkının yaşam kalitesini artıracağına dikkat çeken yetkililer, hizmetlerin hız kesmeden süreceğini vurguladı.