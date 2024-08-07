Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi oluşturduğu projeyle bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Pazaryeri ilçesi için çevresel projeler üretmeye devam eden Pazaryeri Belediyesi evlerde lavabolara dökülen bitkisel yağlara dikkat çekerek bitkisel atık yağların geri kazandırılması için çalışmalara başladı.

Atık yağların başta yer altı sularının kirlenmesine sebep olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toprağa dökülen bitkisel atık yağların, toprağın yapısını bozduğunu ve verim kaybına sebep olduğunu söyledi.

Pazaryeri Belediyesi olarak başlatılan sıfır atık bitkisel atık yağ toplama projesine ilçe halkından destek bekleyen Başkan Tekin, “Evde kullandığınız sıvı yağları lavaboya dökmeyin. Bize getirin biz atık yağlarınızın yerine sıvı bulaşık deterjanı verelim. Daha temiz bir Pazaryeri ilçesi için projemizde destek verip ülke ekonomimize ve geleceğimize katkıda buluna bilirsiniz” dedi.