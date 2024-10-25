Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, "Cumhuriyetin 101. Yılı ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. İlçe stadından başlayan yürüyüş, Pazaryeri Şehitliği'nde sona erdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ (TUSAŞ) tesislerine dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Cumhuriyetin 101. Yılı ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü programına Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, askeri ve emniyet personeli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunması ve yapılan duanın ardından sona erdi.