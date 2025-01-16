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Yapılan denetimlerde, toplam 10 araç ve sürücüsü incelenirken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, kurallara aykırı hareket eden sürücülere idari para cezası kesildi. Denetimlerin, özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı öğrenildi.

Teknolojin gücünden faydalanılarak drone destekli trafik denetimleri gerçekleştiren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kural İhlali yapanları tespit etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla il merkezi ve ilçelerde trafik denetimlerine hız kesmeden sürdürürken, drone destekl itrafik denetimleri sıklaştırdı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te drone destekli trafik denetimleri sıklaştırıldı.

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